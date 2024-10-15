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    Минское «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

    «Динамо» Минск — ЦСКА: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

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    Минское «Динамо» одолело ЦСКА (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо»
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    Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо»

    В основное время матча команды забросили одинаковое количество шайб. У ЦСКА дублем отметился Иван Дроздов, а по голу записали на свой счет Максим Соркин и Денис Гурьянов.

    В составе «Динамо» Минск шайбы забросили Сэм Энас, Сергей Кузнецов, Вадим Шипачев и Брэди Лайл.

    В овертайме сильнее оказались хозяева. Победный гол на счету Сэма Энаса, который оформил дубль.

    Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ, в которой отметился голом и 2 результативными передачами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
    Голы: Энас — 4 (Шипачев, Волков), 12:03 — 1:0. Соркин — 7 (Полтапов, Абрамов), 26:14 — 1:1. Гурьянов — 4 (Абрамов, Классон), 29:09 — 1:2. Кузнецов — 1 (Уэлле, Гросс), 42:11 — 2:2. Дроздов — 3 (Каменев, Провольнев), 43:53 — 2:3. Дроздов — 4, 54:51 — 2:4. Шипачев — 2 (Лайл), 56:51 — 3:4. Лайл — 3 (Шипачев, Волков), 59:02 — 4:4. Энас — 5 (Пинчук), 60:35 — 5:4Вратари: Тихомиров — ГамзинБроски: 39 (9+17+12+1) — 34 (16+8+10+0)Штраф: 11 — 4

    После этого матча «зубры» занимают 7-е место в таблице Запада с 17-ю очками в активе, а ЦСКА — на 4-й позиции (19).

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