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    «Рейнджерс» обыграл «Детройт», «Монреаль» уступил «Питтсбургу», «Колорадо» — «Айлендерс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 октября

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    Артемий Панарин

    «Бостон» — «Флорида» — 3:4

    «Флорида» и «Бостон» набрали по 4 очка после 4 матчей и расположились на 5-й и 6-й строчках Восточной конференции.

    НХЛ
    «Бостон» — «Флорида» — 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)
    Голы: Бишер — 1 (Кастелич, Лорей), 4:53 — 1:0. Лунделл — 1, 6:37 — 1:1. Райнхарт — 2 (бол., А. Боквист), 11:51 — 1:2. Карло — 1 (Кепке, Кастелич), 25:08 — 2:2. Райнхарт — 3 (мен.), 29:39 — 2:3. Лунделл — 2 (Форслинг), 32:59 — 2:4. Лорей — 1 (Кастелич, Бишер), 34:07 — 3:4Вратари: Суэймен (58:01 — 59:10, 59:51) — БобровскийШтраф: 21 — 19Броски: 27 (12+6+9) — 26 (9+10+7)

    «Бостон» — «Флорида» — 3:4

    «Нью-Джерси» — «Юта» — 3:0

    «Нью-Джерси» с 8 очками занимает первое место в Восточной конференции.

    «Юта», потерпев первое поражение, с 6 очками на пятой строчке «Запада».

    НХЛ
    «Нью-Джерси» — «Юта» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Кейси — 3 (бол., Хишир), 21:14 — 1:0. Ноесен — 2 (Кейси), 28:13 — 2:0. Хишир — 2 (бол., Д. Хьюз, Братт), 50:13 — 3:0Вратари: Аллен — Веймелка (55:34 — 56:09, 16:15 — 57:29)Штраф: 8 — 14Броски: 33 (5+16+12) — 20 (6+5+9)

    «Нью-Джерси» — «Юта» — 3:0

    «Оттава» — «Лос-Анджелес» — 8:7 ОТ

    «Оттава» с 4 очками занимает третье место в Восточной конференции.

    «Лос-Анджелес» с 4 очками — на седьмой строчке «Запада».

    НХЛ
    «Оттава» — «Лос-Анджелес» — 8:7 ОТ (1:2, 4:3, 2:2, 1:0)
    Голы: Фиала — 1 (бол., Копитар, Кларк), 8:12 — 0:1. Льюис — 1 (Тюркотт, Андерсон), 9:07 — 0:2. Сандерсон — 1 (бол., Ткачак, Штюцле), 10:25 — 1:2. Кемпе — 1 (бол., Кларк, Копитар), 25:31 — 1:3. Макьюэн — 1 (Дженсен), 30:26 — 2:3. Лафферье — 1 (Берроуз, Кемпе), 31:16 — 2:4. Батерсон — 1 (бол., Сандерсон, Норрис), 35:13 — 3:4. Шабо — 1 (Штюцле), 35:32 — 4:4. Фиала — 2 (бол., Кларк, Копитар), 36:25 — 4:5. Макьюэн — 2 (Годетт), 37:52 — 5:5. Лафферье — 2, 43:38 — 5:6. Жиру — 1 (бол., Пинто, Шабо), 45:25 — 6:6. Норрис — 1 (бол., Батерсон, Ткачак), 49:18 — 7:6. Жанно — 1, 54:26 — 7:7. Норрис — 2 (Батерсон, Штюцле), 60:56 — 8:7Вратари: Форсберг (Сегорд, 26:27) — КемперШтраф: 17 — 19Броски: 41 (11+16+12+2) — 25 (7+11+6+1)

    «Оттава» — «Лос-Анджелес» — 8:7 ОТ

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Рейнджерс» — «Детройт» — 4:1

    Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи и был признан второй звездой матча.

    Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32 и был признан третьей звездой встречи.

    НХЛ
    «Рейнджерс» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Лафренье — 2 (Панарин, Джонс), 11:45 — 1:0. Ларкин — 2 (Холл, Кейн), 19:58 — 1:1. Крайдер — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 37:05 — 2:1. Смит — 1 (Зибанежад), 44:51 — 3:1. Зибанежад — 1 (п.в., Панарин, Труба), 58:38 — 4:1Вратари: Шестеркин — Лайон (57:16 — 58:38)Штраф: 8 — 10Броски: 28 (10+10+8) — 32 (9+14+9)

    «Рейнджерс» — «Детройт» — 4:1

    «Монреаль» — «Питтсбург» — 3:6

    У гостей дважды забил Ларс Эллер, по одному голу у Криса Летанга, Рикарда Ракелля, Кевина Хейса и Евгения Малкина.

    Малкин также сделал две результативные передачи, россиянин был признан первой звездой встречи.

    НХЛ
    «Монреаль» — «Питтсбург» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
    Голы: Эллер — 1 (Пулюярви, Петтерссон), 6:54 — 0:1. Ракелль — 2 (Малкин, Бантинг), 16:49 — 0:2. Гуле — 2 (Мэтисон, Сузуки), 18:16 — 1:2. Слафковски — 1 (бол., Сузуки, Мэтисон), 22:51 — 2:2. Хейнеман — 2, 34:26 — 3:2. Эллер — 2, 36:23 — 3:3. Хэйс — 2 (Аччиари, Карлссон), 47:47 — 3:4. Летанг — 2 (Малкин, Грызлик), 51:32 — 3:5. Малкин — 1 (п.в., Грызлик), 58:50 — 3:6Вратари: Монтембо (56:08 — 58:50) — ДжерриШтраф: 4 — 6Броски: 27 (6+12+9) — 31 (11+10+10)

    «Монреаль» — «Питтсбург» — 3:6

    «Колорадо» — «Айлендерс» — 2:6

    Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков.

    У российского голкипера «Колорадо» Александра Георгиева 32 из 37 отраженных бросков.

    НХЛ
    «Колорадо» — «Айлендерс» — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
    Голы: Ритчи — 1 (Мэнсон), 1:01 — 1:0. Ли — 1 (Хольмстрем, Мэйфилд), 5:33 — 1:1. Палмиери — 1, 18:13 — 1:2. Нельсон — 1 (Цыплаков, Пелек), 28:25 — 1:3. Нельсон — 2 (мен.), 31:14 — 1:4. Миттельштадт — 3 (Маккиннон, Макар), 40:39 — 2:4. Дюклер — 2 (Романов, Хорват), 46:48 — 2:5. Барзал — 1 (п.в., Пулок), 58:48 — 2:6Вратари: Георгиев (55:26 — 58:48) — СорокинШтраф: 4 — 6Броски: 34 (12+5+17) — 38 (17+11+10)

    «Колорадо» — «Айлендерс» — 2:6
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