Агент Цыплакова о переговорах со «Спартаком»: Получилось так, как есть

— агент нападающегорассказал о неудачных переговорах со

«Согласен ли с тем, что "Спартаку" нужно было договариваться со своим лидером Цыплаковым? Это решать "Спартаку". Если у них всё складывается хорошо и они всем довольны, то получилось так, как есть. Если же им сейчас не хватает такого хоккеиста, как Цыплаков, то надо было договариваться.

Мы просили условия, соответствующие нынешнему рынку КХЛ. Максим хотел подписать контракт, соответствующий уровню его игры. Цифры, которые мы запрашивали, абсолютно рыночные. Есть ребята в других командах с худшей статистикой и демонстрируемым уровнем хоккея, но получающие гораздо больше. Мы ориентировались на зарплату, которую с удовольствием предложили бы другие клубы.

Если "Спартак" обменял права Цыплакова в другую команду, игрок остался бы в России? Мы бы постарались договориться с новой командой и остаться в России», — сказал Черных Чемпионату.

Цыплаков этим летом подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Форвард уже успел провести 2 матча в НХЛ и забить 1 гол.