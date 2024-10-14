«Трактор» — «Авангард»: счет матча 1:3, обзор голов

Челябинскийдома уступил омскомусо счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет открыл форвард челябинцев Никита Тертышный. Во втором периоде Линден Вей сравнял счет, а в третьей 20-минутке дубль оформил Рид Буше, на счету которого также результативная передача. Дамир Шарипзянов набрал 2 (0+2) очка в этой встрече.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Голы: Тертышный — 3 (Кадейкин), 10:52 — 1:0. Вей — 4 (Буше), 23:42 — 1:1. Буше — 4 (Шарипзянов), 43:26 — 1:2. Буше — 5 (п.в., Вей), 58:32 — 1:3Вратари: Фукале — ПроскуряковБроски: 24 (10+7+7) — 23 (8+9+6)Штраф: 2 — 2

Для «Трактора» это первая неудача за последние 7 игр. Он все равно остался лидером на «Востоке» с 22 очками. «Авангард» с 13 очками теперь на 9-м месте.