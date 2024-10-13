Овечкин: С каждым годом забивать все труднее и труднее

Российский нападающийвысказался о предстоящем старте сезона КХЛ для его команды.

«С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по‑разному, и вратари играют по‑разному. Мы просто будем стараться делать все возможное, чтобы забрасывать шайбы, выигрывать матчи и делать все остальное», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Кэпиталз».

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Первая игра нового сезона у «Вашингтона» пройдет в ночь на 14 октября. Столичный клуб примет «Нью-Джерси Дэвилз».

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забил 31 гол и сделал 34 голевые передачи.