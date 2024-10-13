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    Овечкин: С каждым годом забивать все труднее и труднее

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о предстоящем старте сезона КХЛ для его команды.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по‑разному, и вратари играют по‑разному. Мы просто будем стараться делать все возможное, чтобы забрасывать шайбы, выигрывать матчи и делать все остальное», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Кэпиталз».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Первая игра нового сезона у «Вашингтона» пройдет в ночь на 14 октября. Столичный клуб примет «Нью-Джерси Дэвилз».

    В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забил 31 гол и сделал 34 голевые передачи.

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