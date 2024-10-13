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    Малкин высказался о достижении отметки 1300 очков в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал достижение отметки 1300 очков в НХЛ. Он отметил, что команда должна играть лучше.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Это здорово, но это последнее, о чем я думаю. Мы не победили. Это важнее статистики или рекордов. Нам нужно играть немного лучше.

    У нас был отличный старт в сегодняшней игре, но после этого мы немного потеряли импульс. Мы забили второй гол, у нас были шансы при игре "6 на 5", мы боролись. Но мы должны играть умнее, это точно», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.

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    В нынешнем сезоне Малкин в трех матчах набрал 4 (0+4) очка. В прошлом сезоне в активе россиянина было 67 баллов (27+40).

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