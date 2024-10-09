ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинПопадание в яблочко. Головин пришелся ко двору в «Монако»
  • 22:04
    • «Локомотив» вырвал победу у «Куньлуня» в КХЛ
  • 18:14
    • Официально: Гончаренко — главный тренер «Пари НН»
    Все новости спорта

    Браташ: Обидно, что «Ладу» принижают

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Сибирь
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о матче против «Сибири» (4:3).

    Олег Браташ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Браташ

    «Обидно, что "Ладу" принижают. Считаю, мы очень достойно выступаем, в каждом проигранном матче имеем шансы и боремся за результат, за очки, уступаем практически всегда только в одну шайбу — с нашими скромными возможностями. Есть индивидуальные ошибки, это не системные проблемы.

    Иногда не хватает мастерства и опыта, иногда присутствует невезение, хотя не будем на это списывать. Тем не менее ребята честно работают и трудятся, выполняют задание, мне не в чем их упрекать, благодарен им за это», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

    «Сибирь» с 16 очками идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Лада» с 12 баллами поднялась на девятую позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную ничью?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Забьют ли Израиль и Франция друг другу?
  • Израиль — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Догонит ли Австрия Норвегию?
  • Австрия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Израиль — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Австрия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Молдова — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фареры — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие