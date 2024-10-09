Браташ: Обидно, что «Ладу» принижают

Главный тренервысказался о матче против(4:3).

«Обидно, что "Ладу" принижают. Считаю, мы очень достойно выступаем, в каждом проигранном матче имеем шансы и боремся за результат, за очки, уступаем практически всегда только в одну шайбу — с нашими скромными возможностями. Есть индивидуальные ошибки, это не системные проблемы.

Иногда не хватает мастерства и опыта, иногда присутствует невезение, хотя не будем на это списывать. Тем не менее ребята честно работают и трудятся, выполняют задание, мне не в чем их упрекать, благодарен им за это», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» с 16 очками идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Лада» с 12 баллами поднялась на девятую позицию.