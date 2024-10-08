Сергей Зубов: Невозможно побеждать, если играешь в хоккей отрезками

После поражения в матче КХЛ отсо счетом 2:4 главный тренерпосетовал, что его подопечные показывают хороший хоккей лишь фрагментами.

«Включились в игру на полные обороты где‑то моментами во втором периоде. Были шансы зацепиться в третьем. Невозможно выиграть матч, если ты играешь отрезками в тот правильный хоккей, в который мы хотим играть и просим ребят это делать.

Большинство совершенно сегодня не сработало. Будем исправлять завтра. Тяжелый счет, тяжелый, — цитирует Зубова "Матч ТВ".

"Сочи" на своем льду проиграл "Витязю" со счетом 2:4, по ходу матча уступая 0:3. Этим матчем команда Зубова прервала свою победную серию.