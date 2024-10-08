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    «Нефтехимик» одолел «Амур» и продлил свою победную серию

    «Нефтехимик» — «Амур»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

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    «Нефтехимик» обыграл «Амур» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Лукаш Клок — защитник «Нефтехимика»
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    Лукаш Клок — защитник «Нефтехимика»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Нефтехимика» шайбы забросили Григорий Селезнев, Булат Шафигуллин и Сергей Шмелев.

    У «Амура» голы записали на свой счет Евгений Грачёв, Арно Дюрандо и Ян Дрозг.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Нефтехимик». Победный бросок на счету Вячеслава Лещенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (0:0, 3:0, 0:3, 0:0, 1:0)
    Голы: Селезнев — 2 (Хоружев, Хлыстов), 25:03 — 1:0. Шафигуллин — 4 (мен., Дергачев, Загидулин), 32:32 — 2:0. Шмелев — 1 (бол., Митякин, Хоружев), 34:52 — 3:0. Грачев — 2 (бол., Гальченюк, Мищенко), 44:51 — 3:1. Дюрандо — 2 (Дрозг, Балдаев), 46:11 — 3:2. Дрозг — 2 (Коротких), 58:26 — 3:3Победный буллит: Вячеслав ЛещенкоБроски: 28 (9+13+5+1) — 38 (6+13+16+3)Вратари: Загидулин (Долганов, 46:11) — БобковШтраф: 6 — 8

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе. «Амур» — на 10-й позиции (10 баллов).

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