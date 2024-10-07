Буцаев: Неприятное поражение, все было в наших руках

Главный тренервысказался о матче против(3:4).

«Неприятное поражение, всё было в наших руках и оставалось не так много времени до конца периода. После забитого гола важна следующая смена, мы не учли это, или забыли, или не хватило концентрации, получили второй и третий. Взяли запрос в спорном моменте, решили не в нашу пользу, соперник воспользовался большинством. И по движению, и по борьбе было намного интереснее и лучше, но не все у нас были в том состоянии, чтобы сыграть целостный матч», — приводит слова Буцаева «Чемпионат».

Клуб из Екатеринбурга с 18 очками после 14 игр продолжает лидировать на «Востоке». «Барыс» потерпел пятое поражение кряду и идет последним с 5 очками.