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    «Нефтехимик» легко разобрался с «Амуром»

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    Нижнекамский «Нефтехимик» уверенно победил «Амур» на своем льду со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Белозеров
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    Андрей Белозеров

    В составе победителей отличились Владислав Лещенко, Андрей Белозеров, Булат Шафигуллин и Григорий Селезнев, который забил в пустые ворота. Гости ответили точным броском Сергея Лапина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Лещенко — 5 (бол., Белозеров), 22:52 — 1:0. Белозеров — 4 (Дергачев), 30:04 — 2:0. Лапин — 2 (Гуркин), 50:35 — 2:1. Шафигуллин — 3 (бол., Хоружев, Клок), 56:53 — 3:1. Селезнев — 1 (Клок), 59:01 — 4:1Вратари: Долганов — БобковБроски: 36 (17+10+9) — 37 (6+15+16)Штраф: 4 — 18

    «Нефтехимик» с 15 очками занимает четвертое место на «Востоке», «Амур» с 9 очками — на 11-й строчке.

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