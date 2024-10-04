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    Сошников стал игроком «Адмирала»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Адмирал КХЛ
    «Адмирал» усилил свои ряды нападающим Никитой Сошниковым, сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

    Никита Сошников
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    Никита Сошников

    С 30-летним хоккеистом заключен контракт до конца сезона.

    В прошлом году Сошников выступал за челябинский «Трактор», где сыграл 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач в рамках регулярного чемпионата.

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    • В розыгрыше Кубка Гагарина 30-летний нападающий сыграл 11 матчей, где набрал 3 (1+2) очка. Всего же в КХЛ на его счету 353 встречи, в которых набрал 182 (79+103) балла.

    В активе Сошникова есть выступления в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Айлендерс».

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