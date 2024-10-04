Сошников стал игроком «Адмирала»

усилил свои ряды нападающим, сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

С 30-летним хоккеистом заключен контракт до конца сезона.

В прошлом году Сошников выступал за челябинский «Трактор», где сыграл 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач в рамках регулярного чемпионата.

В розыгрыше Кубка Гагарина 30-летний нападающий сыграл 11 матчей, где набрал 3 (1+2) очка. Всего же в КХЛ на его счету 353 встречи, в которых набрал 182 (79+103) балла.

В активе Сошникова есть выступления в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Айлендерс».