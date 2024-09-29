«Динамо» Мн — «Северсталь»: счет матча 2:3, обзор голов

оказалась сильнее минского(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев точными бросками отличились Сэм Энас и Александр Волков.

У «Северстали» голы записали на свой счет Данил Аймурзин, Александр Скоренов и Кирилл Пилипенко.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Энас — 2, 3:48 — 1:0. Аймурзин — 7 (Пилипенко), 18:10 — 1:1. Скоренов — 4 (Иванцов, Степанов), 22:05 — 1:2. Волков — 3 (Уэлле), 31:43 — 2:2. Пилипенко — 8 (Душак, Калдис), 56:32 — 2:3Вратари: Тихомиров (58:40) — ШостакБроски: 39 (13+13+13) — 20 (9+5+6)Штраф: 6 — 16

После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. Минское «Динамо» — на 7-й позиции (10).