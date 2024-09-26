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    Сергей Зубов: Лучше проиграть 5:6, чем 0:1

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Барыс
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (0:1) и считает, что она не проявила характер.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Лучше проиграть 5:6, чем 0:1. Обе команды находятся не в самых лучших позициях. Надо было проявить характер, желание. Где‑то моментами это присутствовало, но недостаточно. Так тяжело одержать победу.

    Оба вратаря тащили, и были хорошие моменты для взятия ворот. Они сделали всё, чтобы никто не мог насладиться забитыми голами.

    Что вы думаете о тренере Вячеславе Буцаеве, с кем еще в начале 90‑х выигрывали Олимпиаду?

    Да, конечно, я хорошо знаю Славу. Будем надеяться, и это хорошо для нашего тренерского цеха, когда получают шанс ребята, которых ты знаешь много лет. Удачи ему!», — сказал Зубов «Матч ТВ».

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    • Для «Сочи» это четвертое поражение кряду, с 4 очками команда идет последней на «Западе».

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