Сергей Зубов: Лучше проиграть 5:6, чем 0:1

Главный тренер «Сочи»недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (0:1) и считает, что она не проявила характер.

«Лучше проиграть 5:6, чем 0:1. Обе команды находятся не в самых лучших позициях. Надо было проявить характер, желание. Где‑то моментами это присутствовало, но недостаточно. Так тяжело одержать победу.

Оба вратаря тащили, и были хорошие моменты для взятия ворот. Они сделали всё, чтобы никто не мог насладиться забитыми голами.

Что вы думаете о тренере Вячеславе Буцаеве, с кем еще в начале 90‑х выигрывали Олимпиаду?

Да, конечно, я хорошо знаю Славу. Будем надеяться, и это хорошо для нашего тренерского цеха, когда получают шанс ребята, которых ты знаешь много лет. Удачи ему!», — сказал Зубов «Матч ТВ».

Для «Сочи» это четвертое поражение кряду, с 4 очками команда идет последней на «Западе».