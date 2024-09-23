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    Демидов из СКА — лучший новичок недели в КХЛ

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    КХЛ назвала лучших игроков третьей недели регулярного чемпионата.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Василий Демченко («Адмирал»), одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 82 броска (27,3 в среднем за игру), из которых он отразил 95,12%.

    Коэффициент надежности составил 1,31. Демченко признавался лучшим вратарем недели также в составе «Авангарда» и «Трактора».

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    Лучшим защитником в пятый раз в карьере стал Тревор Мёрфи («Сибирь»), набравший 5 (2+3) очков в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Кроме того, на его счету также пять блокированных бросков, два перехвата и один отбор шайбы.

    Ранее Мёрфи признавался лучшим защитником недели в составе «Сибири», а также один раз в составе «Куньлунь Ред Стар».

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    • Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Тимур Хафизов (ХК «Сочи»), набравший 5 (4+1) очков в трех матчах недели. Хафизов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также один силовой прием, два блокированных броска и один отбор шайбы.

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    • Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Иван Демидов (СКА), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели.

    Демидов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также три силовых приема и один блокированный бросок.

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