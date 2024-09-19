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    Ротенберг: Демидов — наше будущее, он прислушался ко мне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сочи
    Наставник СКА Роман Ротенберг остался очень доволен игрой нападающего Ивана Демидова, набравшего 4 (2+2) очка в игре против «Сочи» (7:4)

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «Демидов набрал 2+2, насколько большой игрок из него растёт? Мы с Ваней много общались в конце прошлого сезона в финале Кубка Харламова, когда он из-за травмы не мог играть. Обсуждали, куда надо двигаться, как работать.

    Он молодец, услышал, умный парень. Кроме хоккейного интеллекта он ещё сам по себе умный и образованный. Это наше будущее. Он меня услышал и очень много работал летом. Пусть это останется между нами, но он провёл над собой огромную работу.

    Мы это видим по тому, как он сейчас играет, играет на команду. В первую очередь выигрывает борьбу, ловит шайбу на себя, ведёт команду за собой. Что касается мастерства, то там всё звено здорово сработало», — сказал Ротенберг «Чемпионату».

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