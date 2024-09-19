Ротенберг: Демидов — наше будущее, он прислушался ко мне

Наставник СКАостался очень доволен игрой нападающего, набравшего 4 (2+2) очка в игре против «Сочи» (7:4)

«Демидов набрал 2+2, насколько большой игрок из него растёт? Мы с Ваней много общались в конце прошлого сезона в финале Кубка Харламова, когда он из-за травмы не мог играть. Обсуждали, куда надо двигаться, как работать.

Он молодец, услышал, умный парень. Кроме хоккейного интеллекта он ещё сам по себе умный и образованный. Это наше будущее. Он меня услышал и очень много работал летом. Пусть это останется между нами, но он провёл над собой огромную работу.

Мы это видим по тому, как он сейчас играет, играет на команду. В первую очередь выигрывает борьбу, ловит шайбу на себя, ведёт команду за собой. Что касается мастерства, то там всё звено здорово сработало», — сказал Ротенберг «Чемпионату».