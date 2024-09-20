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    Кудашов о поражении «Динамо»: Сколько наудалялись — столько и получили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Адмирал
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:4).

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    «Ну, здесь комментировать-то особо нечего. Играть вчетвером просто невозможно, поэтому по заслугам все. Сколько наудалялись — столько и получили.

    С чем связано такое количество удалений? Недисциплинированно играют, в первую очередь. Вот это и есть. Если вы имеете в виду, что не успевали цеплять — физическое состояние. Посмотрите, то толчок на борт, задержка, подножка какая-то стоячая. Здесь чисто ответственность игроков.

    Игра спецбригад? Я уже сказал, почему мы проиграли», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

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    • После этого матча «Динамо» занимает 10-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Амура» 22-го сентября.

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