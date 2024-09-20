Кудашов о поражении «Динамо»: Сколько наудалялись — столько и получили

Главный тренер московскоговысказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:4).

«Ну, здесь комментировать-то особо нечего. Играть вчетвером просто невозможно, поэтому по заслугам все. Сколько наудалялись — столько и получили.

С чем связано такое количество удалений? Недисциплинированно играют, в первую очередь. Вот это и есть. Если вы имеете в виду, что не успевали цеплять — физическое состояние. Посмотрите, то толчок на борт, задержка, подножка какая-то стоячая. Здесь чисто ответственность игроков.

Игра спецбригад? Я уже сказал, почему мы проиграли», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

После этого матча «Динамо» занимает 10-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Амура» 22-го сентября.