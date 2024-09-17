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    Заварухин: Понимали, что «Барыс» мало очков набрал, их настрой был виден на разминке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об игре своей команды после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:2 ОТ).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Понимали, что "Барыс" мало очков набрал, их настрой был виден на разминке, настраивали ребят. Не скажу, что плохо начали, невынужденная ошибка привела к голу в наши ворота. В первом периоде неплохо соперник строил игру, во второй игре больше прессинговали, упростили проход средней зоны. Второй и третий период — имели колоссальное преимущество по броскам и моментам, 20 минут сыграли в атаке. Были штанги, но вратарь (Никита Бояркин) переиграл нас сегодня.

    Игра тройки Денежкин — Волк — Мэйсек? Мне понравилось их движение, Макс добавил движения, приятное впечатление оставили. Хороший гол забили, но отменили из-за офсайда. Изначально был другой состав, Хрипунов приболел перед игрой, звенья передёрнули, потом вернули старые сочетания. Стараемся, чтобы звенья давали не только комбинации, но и забивали любые голы, это главное в хоккее», — сказал Заварухин Чемпионату.

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    • После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 7- ю очками в активе. В следующей встрече екатерибургская команда сыграет против «Авангарда» 20-го сентября.

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