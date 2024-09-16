«Сочи» — «Торпедо»: счет матча 5:3, обзор голов

«Сочи» Фото: VK
За хозяев шайбы забросили Джесси Грэм (дважды), Денис Венгрыжановский (дважды) и Артемий Кузнецов. У нижегородцев хет-трик оформил Василий Атанасов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
Голы: Венгрыжановский — 2 (Никонов), 9:26 — 1:0. Атанасов — 2 (бол., Войнов, Ларионов), 14:16 — 1:1. Грэм — 2 (Уткин, Венгрыжановский), 21:00 — 2:1. Атанасов — 3 (Ларионов), 41:06 — 2:2. Грэм — 3 (Сероух, Авершин), 45:28 — 3:2. Кузнецов — 1 (бол., Грэм), 47:36 — 4:2. Атанасов — 4 (Ларионов, Линч), 52:04 — 4:3. Венгрыжановский — 3 (п.в.), 59:42 — 5:3Вратари: Заврагин — Кульбаков (58:49 — 59:42)Штраф: 4 — 6Броски: 50 (26+12+12) — 40 (5+18+17)
«Торпедо» с 5 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» идет на последней строчке с 4 очками.
19 сентября «Сочи» примет СКА, а «Торпедо» днем ранее сыграет на выезде с «Северсталью».