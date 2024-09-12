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    «Нефтехимик» в волевом стиле обыграл «Металлург»

    «Нефтехимик» — «Металлург»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 3:2.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    За хозяев отличились Илья Пастухов, Жоэ-Кристоф Муиссу и Жан-Себастьян Ди. За проигравших забивали Игорь Гераськин и Николай Майоров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Гераськин — 2 (Маклюков, Пресс), 4:12 — 0:1. Майоров — 1 (Пресс, Козлов), 14:58 — 0:2. Пастухов — 1 (Профака), 26:00 — 1:2. Муиссу — 1 (Точилкин, Сериков), 29:30 — 2:2. Ди — 2 (Митякин, Хлыстов), 59:37 — 3:2Вратари: Загидулин — НабоковШтраф: 6 — 4Броски: 23 (7+5+11) — 30 (5+14+11)

    «Нефтехимик» с шестью очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Металлург» с двумя баллами на десятой строчке

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