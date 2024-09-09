«Спартак» — «Динамо» Мн: счет матча 5:2, обзор

Московскийне оставил шансов минскомув матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

По ходу встречи красно-белые проигрывали 0:2, но затем забросили подряд пять шайб.

Они на счету Адам Ружичка, Павел Порядин, а Михаил Мальцев сделал хет-трик.

У «Динамо» голы на счету Диллона Дюбе и Романа Горбунова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0) Голы: Дюбе — 1 (Шипачев, Гросс), 7:37 — 0:1. Горбунов — 1 (бол., Уэлле), 12:39 — 0:2. Мальцев — 1 (бол., Вишневский, Миронов), 24:49 — 1:2. Мальцев — 2 (Ружичка), 32:50 — 2:2. Ружичка — 1 (Пашин), 36:57 — 3:2. Порядин — 2 (Морозов), 37:47 — 4:2. Мальцев — 3 (Морозов, Савиков), 43:26 — 5:2Вратари: Рибар — КареевБроски: 36 (10+17+9) — 23 (7+3+13)Штраф: 8 — 12

После трех матчей у «Спартака» пять очков и вторая строчка на «Западе». «Динамо» (2 балла) опустилось на 9-ю позицию.