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    Якупов — среди лучших игроков недели в КХЛ

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    КХЛ назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата.

    Наиль Якупов
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    Наиль Якупов

    Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах недели.

    По его воротам было нанесено 48 бросков (24 в среднем за игру), из которых он отразил 95,83%, коэффициент надежности составил 1,00. В матче с «Ладой» (3:0) Исаев сыграл на ноль.

    Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Ник Эберт («Автомобилист»), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».

    В матче с «Трактором» (3:2) Эберт стал автором победной шайбы, на его счету также один блокированный бросок и один отбор шайбы.

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  • КХЛ: обзор первой игровой недели
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    • Лучшим нападающим впервые в карьере признан Наиль Якупов («Куньлунь Ред Стар»), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах недели.

    Якупов отличался в каждом матче, а гол в игре с московским «Динамо» (3:1) стал победным. На его счету также три силовых приема, два блокированных броска и два отбора шайбы.

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    Лучшим новичком впервые в карьере признан Андрей Козлов («Металлург»), забросивший одну шайбу. Среднее время нападающего составляло 14 минут и 42 секунды, на его счету также три силовых приема, один блокированный бросок.

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