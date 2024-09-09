Якупов — среди лучших игроков недели в КХЛ

назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах недели.

По его воротам было нанесено 48 бросков (24 в среднем за игру), из которых он отразил 95,83%, коэффициент надежности составил 1,00. В матче с «Ладой» (3:0) Исаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Ник Эберт («Автомобилист»), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».

В матче с «Трактором» (3:2) Эберт стал автором победной шайбы, на его счету также один блокированный бросок и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Наиль Якупов («Куньлунь Ред Стар»), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах недели.

Якупов отличался в каждом матче, а гол в игре с московским «Динамо» (3:1) стал победным. На его счету также три силовых приема, два блокированных броска и два отбора шайбы.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Лучшим новичком впервые в карьере признан Андрей Козлов («Металлург»), забросивший одну шайбу. Среднее время нападающего составляло 14 минут и 42 секунды, на его счету также три силовых приема, один блокированный бросок.