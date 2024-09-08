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    Соркин — о хет-трике: Это все за счет партнеров

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    Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался о матче против «Адмирала» (6:2), в котором он сделал хет-трик.

    Максим Соркин
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    Максим Соркин

    «Да, работу проделали в межсезонье нелегкую. Сегодня в основном все получилось за счёт партнеров. В эпизоде с первым моим голом шайба попала мне в ногу после броска Никиты Нестерова. Ну а еще две, можно сказать, забил в пустые ворота. Мне просто повезло. Хотя по содержанию игры не самый лучший мой матч получился.

    Мы целый месяц в августе работали все вместе, хорошо общаемся с новыми игроками, у нас одна команда: мы не разделяем никого», — цитирует Соркина клубная пресс-служба.

    10 сентября ЦСКА примет «Сибирь», а «Адмирал» 17 сентября дома сыграет с «Куньлунем».

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