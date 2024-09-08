Соркин — о хет-трике: Это все за счет партнеров

Нападающийвысказался о матче против(6:2), в котором он сделал хет-трик.

«Да, работу проделали в межсезонье нелегкую. Сегодня в основном все получилось за счёт партнеров. В эпизоде с первым моим голом шайба попала мне в ногу после броска Никиты Нестерова. Ну а еще две, можно сказать, забил в пустые ворота. Мне просто повезло. Хотя по содержанию игры не самый лучший мой матч получился.

Мы целый месяц в августе работали все вместе, хорошо общаемся с новыми игроками, у нас одна команда: мы не разделяем никого», — цитирует Соркина клубная пресс-служба.

10 сентября ЦСКА примет «Сибирь», а «Адмирал» 17 сентября дома сыграет с «Куньлунем».