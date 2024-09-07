1-й таймИрландия — АнглияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнИрландия — Англия. Онлайн
  • 18:25
    • Грузия — Чехия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 18:21
    • Ирландия — Англия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 17:25
    • Официально: Артур Гомес подписал контракт с «Динамо»
  • 14:35
    • «Урал» избежал поражения в матче Первой лиги с «Ротором»
    Все новости спорта

    Браташ о поражении «Лады»: Сегодня было не стыдно за команду

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада СКА
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:2).

    Олег Браташ — главный тренер «Лады»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Браташ — главный тренер «Лады»

    «Сегодня я могу похвалить своих ребят. Сегодня было не стыдно за команду. Создали намного больше моментов у чужих ворот, чем в прошлой игре, но опять подвела реализация», — передает слова Браташа Чемпионат.

    После этого матча «Лада» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции без набранных очков. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против московского «Динамо» 10-го сентября.

  • СКА и все остальные? Превью нового сезона КХЛ
  • Кто входит в число фаворитов, а кто готов оспорить эту роль?
  • 01/09/2024

    • Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг также прокомментировал результат матча против «Лады».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Грузия Чехию?
  • Грузия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Ирландия и Англия забьют друг другу?!
  • Ирландия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Немцы подтвердят статус фаворита
  • Германия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Украина — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие