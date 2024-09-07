Браташ о поражении «Лады»: Сегодня было не стыдно за команду

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(0:2).

«Сегодня я могу похвалить своих ребят. Сегодня было не стыдно за команду. Создали намного больше моментов у чужих ворот, чем в прошлой игре, но опять подвела реализация», — передает слова Браташа Чемпионат.

После этого матча «Лада» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции без набранных очков. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против московского «Динамо» 10-го сентября.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг также прокомментировал результат матча против «Лады».