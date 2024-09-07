«Лада» — СКА: счет матча 1:3, обзор голов

Михаил Воробьев — нападающий СКА Фото: globallookpress.com
В составе команды из Санкт-Петербурга голы записали на свой счет Михаил Воробьев, Арсений Грицюк и Марат Хайруллин.
Единственную шайбу у «Лады» забросил нападающий Энтони Греко.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Лада» (Тольятти) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Воробьев — 1 (Выдренков, Хайруллин), 6:20 — 0:1. Грицюк — 2 (Бардаков), 28:21 — 0:2. Греко — 1 (бол., Сафин, Семин), 58:29 — 1:2. Хайруллин — 1 (п.в., Зыков), 59:16 — 1:3Вратари: Подъяпольский (58:32 — 58:47, 59:05 — 59:16) — ПлешковБроски: 32 (7+12+13) — 22 (8+12+2)Штраф: 6 — 8
После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 3 очками в активе. «Лада» — на 11-й позиции Востока без набранных баллов.