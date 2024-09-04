«Витязь» — «Адмирал»: счет матча 2:3, обзор голов

«Адмирал» Фото: globallookpress.com
В составе победителей забили Даниил Гутик, Либор Шулак и Джек Родевальд. Точные броски у хозяев на счету Дина Стюарта и Дмитрия Бучельникова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Голы: Гутик — 1 (Шэн, Метальников), 15:13 — 0:1. Шулак — 1, 23:43 — 0:2. Родуолд — 1 (Завгородний), 29:33 — 0:3. Стюарт — 1 (Дарьин, Бучельников), 30:34 — 1:3. Бучельников — 1, 39:18 — 2:3Вратари: Шикин (58:42) — ДемченкоШтраф: 2 — 6Броски: 28 (8+12+8) — 33 (10+14+9)
В следующем матче «Витязь» сыграет с «Амуром», «Адмирал» встретится с «Куньлунем».