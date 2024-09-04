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    «Адмирал» переиграл «Витязь»

    «Витязь» — «Адмирал»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на выезде победил «Витязь» со счетом 3:2.

    «Адмирал»
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    «Адмирал»

    В составе победителей забили Даниил Гутик, Либор Шулак и Джек Родевальд. Точные броски у хозяев на счету Дина Стюарта и Дмитрия Бучельникова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
    Голы: Гутик — 1 (Шэн, Метальников), 15:13 — 0:1. Шулак — 1, 23:43 — 0:2. Родуолд — 1 (Завгородний), 29:33 — 0:3. Стюарт — 1 (Дарьин, Бучельников), 30:34 — 1:3. Бучельников — 1, 39:18 — 2:3Вратари: Шикин (58:42) — ДемченкоШтраф: 2 — 6Броски: 28 (8+12+8) — 33 (10+14+9)

    В следующем матче «Витязь» сыграет с «Амуром», «Адмирал» встретится с «Куньлунем».

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