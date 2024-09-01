Кудашов о поражении «Динамо»: Надо расценивать именно содержание, а не счет

Главный тренер московскоговысказался о поражении своей команды в матче Кубка мэра Москвы против(1:4).

«Очень хорошая игра перед началом чемпионата. Сделаем выводы, потому что это именно то, что нам было нужно. Определить, как неправильно играть в определённых моментах.

Тут надо расценивать именно содержание, а не счёт. Часть игры была хорошей, но были и моменты, которыми у нас как обычно пользуется соперник — тут сыграли не очень. Поправим и будем готовы к сезону», — передает слова Кудашова Чемпионат.

В 1-м матче нового сезона КХЛ «Торпедо» встретится с «Северсталью» 4-го сентября, а «Динамо» сыграет против «Куньлуня» в тот же день.