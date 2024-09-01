ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы

выиграл Кубка мэра Москвы по хоккею.

В финальной встрече на арене «Мегаспорт» армейцы были сильнее по буллитам «Спартака» (4:3).

ЦСКА выиграл турнир в шестой раз. Наибольшее количество титулов за все время завоевало «Динамо» (7).

Голы красно-белых в основное время забили Уильям Биттен, Михаил Мальцев и Данил Пивчулин. У армейцев отличились Иван Дроздов, Прохор Полтапов и Руслан Исхаков.

Для ЦСКА это шестая победа на турнире, больше только у «Динамо» (7). Третье место досталось «Торпедо», победившее «Динамо» в матче за 3-е место (4:1).