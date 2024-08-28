«Салават Юлаев» — «Магнитка»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

одолел(3:2 Б) в рамках турнира мемориала имени Ивана Ромазана.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Булат Ахсянов и Артём Набиев.

У «Магнитки» голы записали на свой счет Евгений Григоренко и Борис Осипович.

Команды довели дело до буллитной серии, где сильнее оказался «Салават Юлаев». Победный бросок на счету Александра Черного.

Мемориал имени Ивана Ромазана. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Ахсянов — 1 (Старков), 3:35 — 1:0. Григоренко — 1 (Галенюк, Ткач), 21:57 — 1:1. Набиев — 1 (мен., Загребин), 30:41 — 2:1. Осипович — 1 (Зимин, Рыбин ), 32:36 — 2:2Вратари: Вязовой — ПодскребалинБроски: 26 (8+13+3+2) — 32 (11+10+7+4)Штраф: 8 — 2

В следующем матче турнира «Салават Юлаев» сыграет против «Нефтехимика» 30-го августа, а «Магнитка» встретится с «Металлургом».