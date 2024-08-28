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    «Салават Юлаев» по буллитам обыграл фарм-клуб «Металлурга»

    «Салават Юлаев» — «Магнитка»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

    Хоккей Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» одолел «Магнитку» (3:2 Б) в рамках турнира мемориала имени Ивана Ромазана.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Булат Ахсянов и Артём Набиев.

    У «Магнитки» голы записали на свой счет Евгений Григоренко и Борис Осипович.

    Команды довели дело до буллитной серии, где сильнее оказался «Салават Юлаев». Победный бросок на счету Александра Черного.

    Мемориал имени Ивана Ромазана.
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Ахсянов — 1 (Старков), 3:35 — 1:0. Григоренко — 1 (Галенюк, Ткач), 21:57 — 1:1. Набиев — 1 (мен., Загребин), 30:41 — 2:1. Осипович — 1 (Зимин, Рыбин ), 32:36 — 2:2Вратари: Вязовой — ПодскребалинБроски: 26 (8+13+3+2) — 32 (11+10+7+4)Штраф: 8 — 2

    В следующем матче турнира «Салават Юлаев» сыграет против «Нефтехимика» 30-го августа, а «Магнитка» встретится с «Металлургом».

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