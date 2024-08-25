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    «Сибирь» одержала волевую победу над «Авангардом»

    «Авангард» — «Сибирь»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Сибирь Авангард
    «Сибирь» обыграла «Авангард» (2:1 ОТ) в рамках товарищеского противостояния.

    Тейлор Бек — нападающий «Сибири»
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    Тейлор Бек — нападающий «Сибири»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Сибири» шайбу забросил Георгий Белоусов, а у «Авангарда» отличился Станислав Галиев.

    В овертайме сильнее оказалась «Сибирь», победный гол на счету Тейлора Бека.

    Товарищеский матч (клубы).
    «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Галиев — 2 (Шарипзянов, Макеев), 26:10 — 1:0. Белоусов — 1 (Пьянов, Аланов), 58:11 — 1:1. Бек — 1 (Мерфи), 60:13 — 1:2Вратари: Бердин (Проскуряков, 30:31) — КрасоткинБроски: 24 (8+9+7+0) — 31 (7+16+7+1)Штраф: 12 — 14

    В 1-м матче нового сезона КХЛ новосибирская команда сыграет против «Авангарда» 4-го сентября.

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