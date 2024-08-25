«Авангард» — «Сибирь»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

Тейлор Бек — нападающий «Сибири» Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Сибири» шайбу забросил Георгий Белоусов, а у «Авангарда» отличился Станислав Галиев.
В овертайме сильнее оказалась «Сибирь», победный гол на счету Тейлора Бека.
Товарищеский матч (клубы).
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Галиев — 2 (Шарипзянов, Макеев), 26:10 — 1:0. Белоусов — 1 (Пьянов, Аланов), 58:11 — 1:1. Бек — 1 (Мерфи), 60:13 — 1:2Вратари: Бердин (Проскуряков, 30:31) — КрасоткинБроски: 24 (8+9+7+0) — 31 (7+16+7+1)Штраф: 12 — 14
В 1-м матче нового сезона КХЛ новосибирская команда сыграет против «Авангарда» 4-го сентября.