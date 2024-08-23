ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Рязанцев«В "Зенит" переходил, чтобы уехать в Европу». Александр Рязанцев — о сочувствии судьям, симпатии к Саутгейту и нелюбви к VAR
  • 21:59
    • «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
  • 18:40
    • Рязанцев: Система VAR точно убивает эмоции в футболе
  • 18:02
    • «Динамо» объявило о трансфере Маухуба
  • 22:21
    • «Сельта» одержала волевую победу над «Валенсией» в матче Примеры
  • 16:13
    • «Зенит» объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо
    Все новости спорта

    «Адмирал» разгромил минское «Динамо», у Старкова — покер

    «Динамо» Минск — «Адмирал»: счет матча 3:7, обзор голов

    Хоккей Адмирал Динамо Минск
    «Адмирал» одолел минское «Динамо» (7:3) в рамках товарищеского противостояния.

    Даниил Гутик — нападающий «Адмирала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Гутик — нападающий «Адмирала»

    В составе дальневосточников покер (4 шайбы) оформил нападающий Степан Старков. Еще по шайбе забросили Павел Шэн, Семён Ручкин и Даниил Гутик.

    У минского «Динамо» 2 шайбы записал на свой счет Вадим Мороз и 1 гол забил Илья Усов.

    Товарищеский матч (клубы).
    «Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:7 (1:2, 2:2, 0:3).
    Голы: Старков — 2, 0:23 — 0:1. Старков — 3, 10:35 — 0:2. Мороз — 1, 16:11 — 1:2. Старков — 4, 22:31 — 1:3. Шэн — 2, 23:52 — 1:4. Усов — 1, 26:17 — 2:4. Мороз — 2 (Квартальнов), 37:36 — 3:4. Ручкин — 1 (Завгородний), 51:18 — 3:5. Старков — 5 (Гутик, Нургалиев), 53:28 — 3:6. Гутик — 1, 58:59 — 3:7Вратари: Кареев — Демченко

    Напомним, что 27-го августа «Адмирал» и минское «Динамо» вновь встретятся друг с другом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Зенит» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Барселона» воспользуется проблемами «Атлетика»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Уверенная виктория «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 24 августа
  • Завтра в 21:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Каноннир — Борральо
  • Бои
  • Послезавтра в 07:40
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хилл — Риччи
  • Бои
  • Послезавтра в 07:10
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие