«Динамо» Минск — «Адмирал»: счет матча 3:7, обзор голов

Даниил Гутик — нападающий «Адмирала» Фото: globallookpress.com
В составе дальневосточников покер (4 шайбы) оформил нападающий Степан Старков. Еще по шайбе забросили Павел Шэн, Семён Ручкин и Даниил Гутик.
У минского «Динамо» 2 шайбы записал на свой счет Вадим Мороз и 1 гол забил Илья Усов.
Товарищеский матч (клубы).
«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:7 (1:2, 2:2, 0:3).
Голы: Старков — 2, 0:23 — 0:1. Старков — 3, 10:35 — 0:2. Мороз — 1, 16:11 — 1:2. Старков — 4, 22:31 — 1:3. Шэн — 2, 23:52 — 1:4. Усов — 1, 26:17 — 2:4. Мороз — 2 (Квартальнов), 37:36 — 3:4. Ручкин — 1 (Завгородний), 51:18 — 3:5. Старков — 5 (Гутик, Нургалиев), 53:28 — 3:6. Гутик — 1, 58:59 — 3:7Вратари: Кареев — Демченко
Напомним, что 27-го августа «Адмирал» и минское «Динамо» вновь встретятся друг с другом.