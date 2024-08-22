«Сибирь» разгромила «Барыс» на Кубке Блинова

Тревор Мерфи Фото: globallookpress.com
Матч, состоявшийся на арене в Омске, завершился со счетом 4:0 в пользу новосибирской команды.
Авторами заброшенных шайб в составе «Сибири» стали Павел Гоголев, оформивший дубль, Алексей Яковлев и Тревор Мерфи.
В следующем матче «Сибирь» сыграет 23 августа против «Трактора». На следующий день челябинский клуб встретится с «Барысом».
Кубок Блинова
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Голы: Гоголев — 1 (бол., Карпов, Белоусов), 16:35 — 0:1. Гоголев — 2, 21:16 — 0:2. Яковлев — 1 (Карпов), 28:44 — 0:3. Мерфи — 1, 37:04 — 0:4Вратари: Никитин — Красоткин
Новый сезон в КХЛ стартует 3 сентября.