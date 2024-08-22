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    «Сибирь» разгромила «Барыс» на Кубке Блинова

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    «Сибирь» одержала разгромную победу над «Барысом» в рамках Кубка Блинова.

    Тревор Мерфи
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    Тревор Мерфи

    Матч, состоявшийся на арене в Омске, завершился со счетом 4:0 в пользу новосибирской команды.

    Авторами заброшенных шайб в составе «Сибири» стали Павел Гоголев, оформивший дубль, Алексей Яковлев и Тревор Мерфи.

    В следующем матче «Сибирь» сыграет 23 августа против «Трактора». На следующий день челябинский клуб встретится с «Барысом».

    Кубок Блинова
    «Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
    Голы: Гоголев — 1 (бол., Карпов, Белоусов), 16:35 — 0:1. Гоголев — 2, 21:16 — 0:2. Яковлев — 1 (Карпов), 28:44 — 0:3. Мерфи — 1, 37:04 — 0:4Вратари: Никитин — Красоткин

    Новый сезон в КХЛ стартует 3 сентября.

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