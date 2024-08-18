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    «Лада» стала обладателем Кубка президента Республики Казахстан

    Хоккей Лада Сборная Казахстана
    «Лада» обыграла сборную Казахстана (2:1) в финале Кубка президента Республики Казахстан.

    Трой Джозефс — нападающий «Лады»
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    Трой Джозефс — нападающий «Лады»

    В составе тольяттинской команды голы записали на свой счет Трой Джозефс и Денис Баранцев (обе шайбы — в большинстве).

    Единственную шайбу у сборной Казахстана забросил Алихан Асетов.

    Кубок президента Республики Казахстан. Финал
    «Лада» (Тольятти) — Казахстан — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
    Голы: Джозефс — 3 (бол., Кугрышев, Михайлов), 6:55 — 1:0. Асетов — 2 (Савицкий, Омирбеков), 22:53 — 1:1. Баранцев — 1 (бол., Джозефс, Михайлов), 29:35 — 2:1Вратари: Подъяпольский — Павленко (58:20)Броски: 30 (10+16+4) — 19 (6+5+8)Штраф: 4 — 6

    По итогам этого матча «Лада» стала обладателем Кубка президента Республики Казахстан. Национальная команда заняла 2-ю строчку на турнире.

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