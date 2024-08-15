Леонтьев выступил против нового правила в КХЛ

Главный тренерподелился мнением о новом правиле начисления очков в овертайме КХЛ.

«Я категорически против такого правила. Ты сыграл матч, 60 минут, ты заработал один балл — почему он должен сниматься? В овертайме разыгрывается второе очко.

Мы можем играть хоть вчетвером, можем вдвоём выйти. Почему я должен потерять заработанный за 60 минут балл?» — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Ранее КХЛ объявила о том, что команда, которая меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота в овертайме не получит ни одного очка.