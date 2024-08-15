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    Леонтьев выступил против нового правила в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о новом правиле начисления очков в овертайме КХЛ.

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Я категорически против такого правила. Ты сыграл матч, 60 минут, ты заработал один балл — почему он должен сниматься? В овертайме разыгрывается второе очко.

    Мы можем играть хоть вчетвером, можем вдвоём выйти. Почему я должен потерять заработанный за 60 минут балл?» — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

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