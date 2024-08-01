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    Агент Гусева: Ни с какими клубами в КХЛ, кроме «Динамо», мы не общались

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Хоккейный агент нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева Юрий Николаев высказался о подписании соглашения игрока с клубом.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    «Мы довольны сделкой. Изначально мы разговаривали с "Динамо". У Никиты было желание посмотреть и ознакомиться с происходящим за океаном. Те предложения, которые были там, его не устроили. Поэтому мы пришли к тому, от чего изначально отталкивались. Ни с какими клубами в КХЛ, кроме "Динамо", мы не общались», — цитирует Николаева «Чемпионат».

    Прошлый сезон Гусев провел за «Динамо» в регулярке и плей-офф 77 матчей и 99 (26+73) очков. Он установил рекорд количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

    В составе сборной России Гусев в 2018 году выиграл Олимпийские игры.

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