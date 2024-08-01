Агент Гусева: Ни с какими клубами в КХЛ, кроме «Динамо», мы не общались

Хоккейный агент нападающего московскоговысказался о подписании соглашения игрока с клубом.

«Мы довольны сделкой. Изначально мы разговаривали с "Динамо". У Никиты было желание посмотреть и ознакомиться с происходящим за океаном. Те предложения, которые были там, его не устроили. Поэтому мы пришли к тому, от чего изначально отталкивались. Ни с какими клубами в КХЛ, кроме "Динамо", мы не общались», — цитирует Николаева «Чемпионат».

Прошлый сезон Гусев провел за «Динамо» в регулярке и плей-офф 77 матчей и 99 (26+73) очков. Он установил рекорд количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

В составе сборной России Гусев в 2018 году выиграл Олимпийские игры.