Генменеджер «Ванкувера»: Задоров решил продолжить играть в другом месте

Генеральный менеджервысказался о возможном уходе российского защитникав другой клуб.

«Это то направление, в котором Никита решил пойти, и мы сделали всё, что могли. Нам нужны преданные своему делу игроки, которые хотят быть частью победной команды и победной культуры. К нам начинает возвращаться уважение, как к организации.

Появляется больше игроков, желающих приехать сюда. При этом я не могу переплачивать одному игроку. Никита Задоров был нам очень полезен в плей-офф и был парнем с характером, но мы сделали всё, что могли. Он решил продолжить играть в другом месте», — цитирует Альвина Sportsnet.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Задоров хочет получать от 5-и млн. долларов за сезон. Прошлая зарплата игрока составляла — 3.75 млн. долларов. В прошедшем сезоне НХЛ Задоров провел за «Ванкувер» 67 матчей, забросил 9 шайб и сделал 13 голевых передач.