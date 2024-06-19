«Эдмонтон» одержал вторую победу кряду над «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли

в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли обыгралсо счетом 5:3.

В составе «Ойлерз» 4 (2+2) очка набрал Коннор Макдэвид, по голу забили Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри, Эван Бушар оформил ассистентский хет-трик.

У «Пантерз» шайбы забросили Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон, вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии пройдет 22 июня и начнется в 3:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч «Флорида» — «Эдмонтон» — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1) Голы: Браун — 2 (мен.), 5:30 — 0:1. Хаймэн — 15 (бол., Бушар, Макдэвид), 21:58 — 0:2. Макдэвид — 7 (Фогеле, Бушар), 25:00 — 0:3. Ткачак — 6 (Родригес), 26:53 — 1:3. Перри — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 31:54 — 1:4. Родригес — 7 (Монтур, Беннетт), 32:08 — 2:4. Экман-Ларссон — 2 (Ткачак), 44:04 — 3:4. Макдэвид — 8 (п.в.), 59:41 — 3:5Вратари: Бобровский (39:59 — 40:00, 57:29 — 59:41) — СкиннерШтраф: 12 — 8Броски: 33 (6+16+11) — 24 (10+10+4)