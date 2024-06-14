ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ»
  • 08:58
    • «Чемпионат»: «Зенит» договорился о переходе Глушенкова
  • 08:11
    • «Флорида» выиграла третий матч в финале Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Бобровский прокомментировал третью победу «Флориды» в финале Кубка Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился впечатлениями после игры с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3), которая стала для его команды третьей подряд в финале Кубка Стэнли.

    Сергей Бобровский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Бобровский

    «У них очень мастеровитая атакующая команда. Они любят комбинировать. Нужно быть сконцентрированным на каждом эпизоде и каждом игроке, и это классный вызов. Очень интересно играть против них, потому что они привносят в игру всё самое лучшее», — цитирует Бобровского AP News.

    В этом матче 35-летний Бобровский отметился 32 сейвами. Сейчас «Флорида» ведет в серии со счетом 3-0, до завоевания Кубка Стэнли ей осталось одержать одну победу. Четвертый матч пройдет в Эдмонтоне 16 июня по мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия получится результативным
  • Германия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • У «Эдмонтона» еще достаточно сил, чтобы вернуться в серию
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Де Минор — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Грикспор — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Осака — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монтгомери — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие