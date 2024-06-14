Бобровский прокомментировал третью победу «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флориды Пантерз»поделился впечатлениями после игры с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3), которая стала для его команды третьей подряд в финале Кубка Стэнли.

«У них очень мастеровитая атакующая команда. Они любят комбинировать. Нужно быть сконцентрированным на каждом эпизоде и каждом игроке, и это классный вызов. Очень интересно играть против них, потому что они привносят в игру всё самое лучшее», — цитирует Бобровского AP News.

В этом матче 35-летний Бобровский отметился 32 сейвами. Сейчас «Флорида» ведет в серии со счетом 3-0, до завоевания Кубка Стэнли ей осталось одержать одну победу. Четвертый матч пройдет в Эдмонтоне 16 июня по мск.