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    Агент Радулова ответил на вопрос о будущем хоккеиста

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Александр Радулов — опытный мастер и настоящий профессионал. Мы занимаемся его трудоустройством, варианты есть. О завершении карьеры речи не идёт», — сказал Николаев «Чемпионату».

    Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач.

    За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.

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