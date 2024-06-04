Агент Радулова ответил на вопрос о будущем хоккеиста

Хоккейный агент, представляющий интересы нападающего, ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Александр Радулов — опытный мастер и настоящий профессионал. Мы занимаемся его трудоустройством, варианты есть. О завершении карьеры речи не идёт», — сказал Николаев «Чемпионату».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач.

За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.

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