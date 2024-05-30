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    Андронов ушел из «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Локомотив КХЛ
    Официальный сайт КХЛ сообщил, что ярославский «Локомотив» объявил о расставании с 34-летним нападающим Сергеем Андроновым.

    Сергей Андронов
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    Сергей Андронов

    «Хоккейный клуб "Локомотив" благодарит нападающего Сергея Андронова за игру в составе нашей команды! На протяжении двух сезонов Сергей был капитаном "Локомотива", внёс весомый вклад в успех коллектива, а его победный опыт помог в прогрессе многим молодым игрокам команды. Спасибо, Сергей, и удачи в продолжении карьеры!» — говорится в заявлении.

    Новым клубом Андронова, скорее всего станет, петербургский СКА. С ним нападающий заключит соглашение на два года.

    В прошедшем сезоне Андронов провел за ярославцев 79 матчей, набрал 20 (8+12) очков. Он олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА.

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