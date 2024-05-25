Канада — Швейцария: счет матча 2:3 Б, обзор голов

неожиданно одолела(3:2 Б) в полуфинале чемпионата мира.

В основное время матча команда обменялись голами. Сначала швейцарская сборная забросила 2 шайбы, отличились Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер (оба гола — в большинстве).

Канада сумела совершить камбэк с 0:2. Голы записали на свой счет Брэндон Танев и Джон Таварес (в большинстве).

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась Швейцария. Победный бросок на счету Свена Андригетто.

Чемпионат мира. Полуфинал. Канада — Швейцария — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Фиала — 7 (бол., Леффель, Андригетто), 15:06 — 0:1. Нидеррайтер — 3 (бол., Йоси, Фиала), 17:16 — 0:2. Танев — 4 (Зеллвегер, Дюбуа), 34:07 — 1:2. Таварес — 2 (бол., Бедард, Пауэр), 57:53 -2:2Вратари: Биннингтон — ДженониПобедный буллит: АндригеттоБроски: 44 (8+13+20+3) — 30 (17+6+4+3)Штраф: 12 — 10

В финале чемпионата мира Швейцария встретится с Чехией, а Канада сыграет против Швеции в матче за 3-е место.