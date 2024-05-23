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    НХЛ. «Флорида» выиграла первый полуфинал у «Рейнджерс»

    «Рйенджерс» — «Флорида»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз
    Первая игра полуфинала плей-офф НХЛ завершилась победой «Флориды» над «Рейнджерс» со счетом 3:0.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Главным героем встречи стал голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отбил 23 броска и стал первой звездой встречи. В составе «Флориды» отличились Мэттью Ткачак, Картер Верхэге и Сэм Беннетт, поразивший пустые ворота в конце встречи.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала
    «Рейнджерс» — «Флорида» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Ткачак — 5 (Форслинг, Верхэге), 16:26 — 0:1. Верхэге — 7, 56:12 — 0:2. Беннетт — 3 (п.в., Ткачак), 58:41 — 0:3Вратари: Шестеркин (56:27 — 58:41) — БобровскийБроски: 23 (5+7+11) — 27 (9+9+9)Штраф: 6 — 4Наши: Панарин (24.37/3/-3) — Куликов (15.18/0/0), Тарасенко (16.26/1/0)

    Визави Бобровского вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 24 сейва, форвард столичного клуба Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-3».

    «Рейнджерс» — «Флорида» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

    Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Флориды». Вторая игра состоится 25 мая и начнется в 3:00 мск.

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