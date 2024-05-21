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    Австрия уступила Великобритании на чемпионате мира

    Австрия — Великобритания: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Великобритании
    В матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира сборная Великобритании победила команду Австрии со счетом 4:2.

    Сборная Великобритании
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    Сборная Великобритании

    За победителей шайбы забросили Бен О'Коннор, Бретт Перлини, Эван Мози и Роберт Дауд. В составе австрийцев отличились Клеменс Унтервегер и Марио Хубер.

    Чемпионат мира. Группа A
    Австрия — Великобритания — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
    Голы: Унтервегер — 2 (бол., Цвергер, Хаудум), 22:40 — 1:0. О`Коннор — 2 (бол., Лэйк), 27:44 — 1:1. Перлини — 2 (бол., Дауд, О`Коннор), 41:59 — 1:2. Мози — 2 (Дагган, Тетлоу), 50:25 — 1:3. Дауд — 1 (п.в., Перлини), 55:31 — 1:4. М. Хубер — 3 (бол., Хаудум, Унтервегер), 59:15 — 2:4Вратари: Киккерт (55:25 — 55:31) — БаунсШтраф: 8 — 10Броски: 28 (10+7+11) — 32 (5+16+11)

    Несмотря на победу, Великобритания заняла последнее место в группе А и вылетела из высшего дивизиона. Австрия закончила групповой этап на пятом месте и не вышла в плей-офф.

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