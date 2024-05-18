Канада обыграла Финляндию, Германия была сильнее Польши

Подошли к концу два матча хоккейного чемпионата мира.

В пятом туре в группе А Канада победила Финляндию со счетом 5:3.

Шайбы в составе победителей забрасывали Дилон Козенс, Брэндон Танев, Оуэн Пауэр, Брэндон Хагель и Доуэн Мерсер.

За финнов отличились Ессе Пульюярви (дважды) и Валттери Пуустинен.

После этого успеха Канада с 14 очками идет второй, Финляндия на четвертом месте с 7 баллами.

В шестом туре в группе В Германия не оставила шансов Польше — 4:2.

За немцев забивали Александер Эль, Джон-Джейсон Петерка (дважды), Ясин Эхлиз.

В составе поляков шайбы на счету Патрыка Вайды и Филипа Коморски.

Германия после этой победы поднялась на второе место с 12 очками. Польша с одним очком на последнем восьмом месте.