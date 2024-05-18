Канада обыграла Финляндию, Германия была сильнее Польши

В пятом туре в группе А Канада победила Финляндию со счетом 5:3.
Шайбы в составе победителей забрасывали Дилон Козенс, Брэндон Танев, Оуэн Пауэр, Брэндон Хагель и Доуэн Мерсер.
За финнов отличились Ессе Пульюярви (дважды) и Валттери Пуустинен.
После этого успеха Канада с 14 очками идет второй, Финляндия на четвертом месте с 7 баллами.
В шестом туре в группе В Германия не оставила шансов Польше — 4:2.
За немцев забивали Александер Эль, Джон-Джейсон Петерка (дважды), Ясин Эхлиз.
В составе поляков шайбы на счету Патрыка Вайды и Филипа Коморски.
Германия после этой победы поднялась на второе место с 12 очками. Польша с одним очком на последнем восьмом месте.