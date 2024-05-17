Германия — Казахстан: счет матча 8:2, обзор голов

В матче группового этапа чемпионата мира-2024 сборная Германии разгромила национальную команду Казахстана со счетом 8:2.

В составе Германии дубль на счету Лукаса Райхела, а также голы в активе Максимилиана Зубера, Паркера Туоми, Джона-Джейсона Петерки, Лукаса Кельбле, Фредерика Тиффельса и Максимилиана Кастнера. За Казахстан забили Роман Старченко и Артем Королев.

Чемпионат мира. Группа B Германия — Казахстан — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) Голы: Шубер — 1 (Стаховяк, Петерка), 1:02 — 1:0. Туоми — 2 (Кастнер, Угбекиле), 2:24 — 2:0. Старченко — 2 (бол., Рымарев, Панюков), 7:59 — 2:1. Петерка — 3 (Стаховяк, Висманн), 21:11 — 3:1. Райхель — 1 (Пфедерль), 28:29 — 4:1. Кельбле — 2 (Петерка, Стаховяк), 35:17 — 5:1. Райхель — 2 (Петерка, Стаховяк), 50:27 — 6:1. Королев — 1, 51:52 — 6:2. Тиффельс — 1 (мен., Бойко, Асетов, Штурм), 54:14 — 7:2. Кастнер — 1 (Эль), 58:34 — 8:2Вратари: Грубауэр — Шутов (Бояркин, 21:32)Штраф: 6 — 2Броски: 35 (9+11+15) — 20 (9+7+4)

Сборная Германии набрала девять очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы B. Казахстан с тремя очками остался на седьмой строчке.