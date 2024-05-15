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    Чехия забросила 7 шайб в ворота Дании в матче ЧМ

    Чехия — Дания: счет матча 7:4, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Чехии Сборная Дании
    Чехия обыграла Данию (7:4) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    Чехия
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    Чехия

    В составе чешской сборной голы записали на свой счет Ян Рутта, Якуб Флек, Лукаш Седлак, Томаш Кундратек, Доминик Кубалик, Матей Странски и Ондржей Палат.

    У Дании шайбы забросили Кристиан Вайсе Матиасен, Патрик Русселль, Оскар Мёльгор и Матиас Фром.

    Чемпионат мира. Группа А.
    Чехия — Дания — 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)
    Голы: Матиасен-Вайсе — 2 (бол., Бликфельд, Бруггиссер), 18:54 — 0:1. Рутта — 1 (Кампф), 19:52 — 1:1. Флек — 1 (Конделик, Воженилек), 22:50 — 2:1. Седлак — 1 (Каше, Червенка), 24:29 — 3:1. Русселль — 1 (Н.Б. Йенсен, Бруггиссер), 39:36 — 3:2. Мелгор — 1 (М. Лауридсен, Лассен), 44:43 — 3:3. Кундратек — 1 (Томашек, Крейчик), 46:16 — 4:3. Кубалик — 1 (Томашек, Палат), 51:10 — 5:3. Странски — 3 (Кампф, Воженилек), 51:30 — 6:3. Фром — 1 (Шел, Матиасен-Вайсе), 51:51 — 6:4. Палат — 2 (Кемпни), 53:08 — 7:4Вратари: Достал — ДиховБроски: 39 (12+16+11) — 18 (6+6+6)Штраф: 6 — 6

    После этого матча Чехия занимает 1-е место в группе А с 9-ю очками в активе. Дания — на 6-й позиции (3 балла).

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