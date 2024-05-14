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    «Ак Барс» назвал имя нового главного тренера

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс КХЛ
    Казанский «Ак Барс» объявил о назначении Анвара Гатиятулина на пост главного тренера.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на два года.

    В тренерский штаб Гатиятулина войдут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев.

    Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

    Последним местом работы Гатиятулина был «Трактор», который уволил тренера после восьми поражений в 15 матчах в начале прошлого сезона в КХЛ.

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