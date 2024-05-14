«Ак Барс» назвал имя нового главного тренера

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru
Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на два года.
В тренерский штаб Гатиятулина войдут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев.
Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.
Последним местом работы Гатиятулина был «Трактор», который уволил тренера после восьми поражений в 15 матчах в начале прошлого сезона в КХЛ.
Напомним, в сезоне-2023/2024 «Ак Барс» возглавлял Зинэтула Билялетдинов.