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    Чехия уверенно обыграла Норвегию на групповом этапе ЧМ

    Норвегия — Чехия: счет матча 3:6, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Чехии Сборная Норвегии
    Чехия одолела Норвегию (6:3) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    Чехия
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    Чехия

    В составе гостей дублем отметился Роман Червенка, а по голу записали на свой счет Ондржей Беранек, Матей Странски, Матей Странски, Либор Гайек и Ондржей Палат.

    У Норвегии шайбы забросили Стиан Сольберг, Ноа Стеен и Эйрик Сальстен.

    Чемпионат мира. Группа A
    Норвегия — Чехия — 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)
    Голы: Червенка — 1 (Кундратек, Каше), 6:06 — 0:1. Сольберг — 1 (Торесен, Зуккарелло), 6:37 — 1:1. Стин — 1 (мен., Треттенес), 12:10 — 2:1. Сальстен — 1 (Сольберг, Зуккарелло), 16:32 — 3:1. Червенка — 2 (Седлак, Каше), 17:12 — 3:2. Беранек — 1 (Кемпни), 35:54 — 3:3. Странски — 1 (Крейчик, Кампф), 45:19 — 3:4. Гайек — 1 (Палат), 56:59 — 3:5. Палат — 1 (п.в., Кампф, Воженилек), 59:06 — 3:6Вратари: Хаукеланн (57:14 — 59:06) — МразекБроски: 11 (6+1+4) — 49 (13+21+15)Штраф: 16 — 10

    После этого матча Чехия занимает 1-е место в своей группе с 5-ю очками в активе. Норвегия — на 8-й позиции без набранных баллов.

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