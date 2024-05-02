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    Третьяк: В будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной

    Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном проведении матчей национальной команды страны на Дальнем Востоке.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Я разговаривал с губернатором Омской области, это хоккейные регионы, они скучают, так как хоккей закончился, а жизнь продолжается. И у них есть возможность поболеть за сборную, увидеть молодых звездочек. Конечно, в будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной. Это в рамках популяризации, это наша страна, нам важно, чтобы хоккей любили везде», — приводит слова Третьяка ТАСС.

    В нынешнем году игры команды «Россия 25» из российских городов примут Омск и Тула. Год назад матчи проходили в Туле, Челябинске и Красноярске.

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