ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваРублев прервал неприятную серию, Надаль удивил, Циципас расстроил, а Мирра Андреева порадовала
  • 15:04
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и упустил шанс обойти «Зенит»
  • 14:25
    • «Рубин» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 13:42
    • Тьяго Силва заявил, что уходит из «Челси»
  • 15:42
    • В АПЛ могут ввести ограничения на расходы
    Все новости спорта

    Коваленко о дебюте в НХЛ: Я пробовал проводить силовые приемы, но никто не падает после них

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Виннипег Джетс
    Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко поделился впечатлениями после 1-го матча в Национальной хоккейной лиге в матче плей-офф с «Виннипегом» (5:1).

    Николай Коваленко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Коваленко

    «Сумасшедший момент для меня. Здесь большая арена, просто невероятно. Мне понравилось дебютировать в плей-офф НХЛ, это отличный опыт для меня.

    Здесь все играют очень быстро. Все такие большие, физически крепкие парни. Я пробовал проводить силовые приёмы, но никто не падает после них. Я хотел бы сказать спасибо всем в команде, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это всё ещё игра. Это было невероятно», — цитирует Коваленко Colorado Hockey Now.

  • НХЛ. «Вашингтон» покинул плей-офф, «Колорадо» победил «Виннипег», «Ванкувер» — «Нэшвилл»
  • Обзор матчей первого раунда Кубка Стэнли 29 апреля
  • Сегодня

    • Нападающий принял участие в 4-м матче 1-го раунда плей-офф НХЛ с «Виннипегом» (5:1), не отметился результативными действиями и провел 4 силовых приема. «Колорадо» ведет в серии с «Джетс» со счетом 3:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Победит ли «Бавария» «Реал»?
  • «Бавария» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ростов» приблизит «газовиков» к вылету
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Пачука — Америка
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие