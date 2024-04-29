Коваленко о дебюте в НХЛ: Я пробовал проводить силовые приемы, но никто не падает после них

Нападающийподелился впечатлениями после 1-го матча в Национальной хоккейной лиге в матче плей-офф с(5:1).

«Сумасшедший момент для меня. Здесь большая арена, просто невероятно. Мне понравилось дебютировать в плей-офф НХЛ, это отличный опыт для меня.

Здесь все играют очень быстро. Все такие большие, физически крепкие парни. Я пробовал проводить силовые приёмы, но никто не падает после них. Я хотел бы сказать спасибо всем в команде, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это всё ещё игра. Это было невероятно», — цитирует Коваленко Colorado Hockey Now.

Нападающий принял участие в 4-м матче 1-го раунда плей-офф НХЛ с «Виннипегом» (5:1), не отметился результативными действиями и провел 4 силовых приема. «Колорадо» ведет в серии с «Джетс» со счетом 3:1.